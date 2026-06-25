Tehnicianul va prelua formația Metaloglobus, la doar câteva luni după despărțirea de Farul Constanța. Anunțul oficial a fost făcut joi, 25 iunie, de clubul din Capitală.

Metaloglobus: „Începe un nou capitol”

Oficialii clubului au transmis un mesaj de bun venit pentru tehnicianul care a reușit promovarea istorică în SuperLigă.

„Ianis Zicu se întoarce la clubul alături de care a scris deja istorie, ca tehnician. Sub conducerea sa, Metaloglobus a reușit promovarea istorică în Superliga, la finalul sezonului 2024-2025, performanță care a marcat un moment de referință în existența clubului.

Astăzi începe un nou capitol. Cu aceeași ambiție, aceeași pasiune și aceeași dorință de performanță, Ianis Zicu revine pe banca noastră, pregătit pentru provocările care urmează”, au transmis cei de la Metaloglobus pe Facebook.

Ianis Zicu a pregătit Metaloglobus între septembrie 2023 și iunie 2025, perioadă în care a reușit promovarea în premieră în SuperLigă.

După acel succes, fostul atacant a făcut pasul la Farul Constanța, însă aventura pe litoral s-a încheiat pe 13 aprilie, când cele două părți au decis să întrerupă colaborarea.