Marc Andre Ter Stegen pleacă de la Barcelona! Următoarea destinație a portarului

Din acest motiv, Ter Stegen, care se află la Barcelona din 2014 a evoluat în cea de-a doua parte a sezonului trecut sub formă de împrumut la Girona sub comanda lui Michel Sanchez.

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Sanchez a preluat-o în această vară pe Ajax Amsterdam, iar, în ultimele săptămâni, antrenorul a încercat să îl convingă pe Ter Stegen să i se alăture proiectului din Amsterdam.

Potrivit AS.com, Marc Andre Ter Stegen s-a decis și va merge la Ajax sub formă de împrumut în următorul sezon. Contractul lui Ter Stegen cu Barcelona va expira abia în vara anului 2028, astfel, când se va încheia împrumutul său la Ajax Amsterdam, fotbalistul va reveni la gruparea de pe Camp Nou.

În vârstă de 34 de ani, Marc Andre Ter Stegen este cotat la trei milioane de euro, potrivit Transfermarkt.