Scandal de INFIDELITATE la curtea regala. PRINTESA care si-a inselat sotul cu un bodyguard

Printesa Anne a Marii Britanii a fost implicata in urma cu 40 de ani intr-un urias scandal conjugal, care a fost mult timp musamalizat.

Singura fiica a Reginei Elisabeta a II-a e in centrul unor dezvaluiri facute in serialul de televiziune The Crown, difuzat de Netflix. Astfel, apare in premiera informatia ca Anne ar fi avut o aventura extraconjugala cu un ofiter de politie, Peter Cross, desemnat printre cei care trebuiau sa se ocupe de protectia personala a printesei.

"Am vazut, dar n-am ce sa comentez", a fost acum reactia printesei Anne, conform tabloidului The Sun, care a contactat-o pentru o prima reactie. La vremea respectiva, in urma cu 40 de ani, fiica reginei era casatorita cu primul sau sot, Mark Phillips, de care a divortat ulterior, in 1992.

Din cate se pare, regina Elisabeta ar fi aflat despre intreaga poveste si ar fi dispus ca Peter Cross sa-si piarda job-ul din apropierea printesei Anne, lucru care nu i-a impiedicat insa pe cei doi sa se mai intalneasca si cu alte ocazii.

Printesa Anne e recunoscuta si in lumea sportului ca fiind singura reprezentanta a Casei Regale britanice care a participat la o Olimpiada, in proba de echitatie, disciplina la care a excelat si Mark Phillips, sotul inselat.