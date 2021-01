S-au inchis plajele de FRICA lor! CIUDATENIILE iesite din apa care ii ameninta pe OAMENI. Care e explicatia

Autoritatile din regiunea spaniola Galicia sunt ingrijorate de invazia marina care a pus stapanire pe plaje.

Ibericii le spun "caravele" (dupa felul in care se cheama navele lor tradiotionale), insa de fapt e vorba despre niste meduze false esuate pe nisip care prezinta un risc ridicat in cazul contactului cu oamenii. Ca urmare, plajele au fost inchise pana la disparitia in totalitate a acestora, protectia civila adunand in ultimele zile cateva sute de asemenea exemplare.

❗ Detectouse a presenza de exemplares de #carabelaportuguesa nas praias do Concello de Malpica, coma estes atopados na praia de Area Maior. ⚠ Pedimos aos veciños e veciñas que extremen as precaucións ao pasear polo areal. pic.twitter.com/6r3hJgBzGc — Concello de Malpica (@MalpicaConcello) January 2, 2021

Se crede ca schimbarile climatice si numarul tot mai mic de testoase (care se hranesc cu meduzele respective) incurajeaza aceste aparitii care pericliteaza sanatatea oamenilor. Asta pentru ca specialistii au avertizat asupra efectului veninos pe care il poate avea contactul cu organismele gelatinoase esuate pe plaja, in unele cazuri raportandu-se chiar decese din aceasta cauza.

