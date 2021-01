S-a DEZBRACAT in zapada si a fost bagata in SPITAL. Reactia ISTERICA a tinerei care n-a inteles GLUMA

Marina Rivers e o diva a Instagramului care n-a gustat deloc o gluma facuta asupra ei pe marginea unor fotografii sexy, in zapada.

Fotografiile senzuale cu Marina in bikini de culoare neagra, in contrast perfect cu albul stratului de omat din Madrid, i-au facut pe cei de la site-ul de satira si umor "12 minute" s-o ia in colimator. "O influencerita a ajuns la spital cu hipotermie dupa ce a iesit afara in lenjerie intima. Tanara a facut cateva poza dupa care a sunat la numarul de urgenta. Cateva minute mai tarziu a fost internata", a fost textul cu care respectivii jurnalisti s-au amuzat pe seama Marinei.

Mai mult, pornind de la aceasta stire falsa, tanara iberica s-a trezit cu un val de contestatari, care au criticat-o pentru decizia sa de a se poza aproape goala in zapada. Rectia fotomodelului n-a intarziat sa apara, tot in spatiul virtual, dar a fost una isterica: "Erau 15 grade afara si nu caut aprobarea nimanui sa fac asta. Ies si fac ce vreau cu viata mea. Mie imi plac fotografiile pe care le-am facut. Lasati oamenii sa faca ce vor cu corpul lor. Sunt o femeie libera si fericita care s-a distrat de minune facand poze in bikini pe zapada", a tunat Marina.

"Am facut o pneumonie si doua hipotermii, dar au meritat pentru ca am obtinut like-urile barbatilor. Deci e mai bine?", a continuat ea pe acelasi ton ironic si razbunator.

Tweet Madrid zapada Citeste si: