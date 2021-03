Rihanna si-a cumparat o casa in Beverly Hills! Suma HALUCINANTA cheltuita de artista cu o avere de 550 de milioane de dolari

Rihanna a decis sa isi cumpere o casa noua.

Celebra cantareata a achizitionat o casa in valoare de 13,8 milioane de dolari in Beverly Hills, SUA. Potrivit Dirt.com, vila construita in 1930 are 8 dormitoare, 7 bai, plus gradina cu piscina. In 2016, proprietatea a fost vanduta catre antreprenorul Daniel Starr, pentru 4,3 milioane de euro, care a invesitit sume incredibile pentru a reconstrui proprietatea. Printre noii vecini se numara Paul McCartney, colaboratorul ei, a cariu resedinta se fla chiar peste strada.

In ultimul timp, artista a lasat muzica de o parte si se ocupa cu promovarea colectiei sale de lenjerie intima.

Sursa foto: rap-up.com.