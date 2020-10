Pozele SAMPANIE cu care sexy-jurnalista Diletta Leotta si-a IMBATAT fanii! Incursiune SEXY a italiencei in lumea vinului spumant

Frumoasa prezentatoare din Italia a vizitat unul dintre cei mai cunoscuti producatori de vin spumant din lume, Ferrari Trento.

Cum campionatul Italiei e intrerupt in aceasta perioada din cauza meciurilor echipelor nationale, Diletta Leotta (29 de ani) are timp si pentru alte activitati, extra-sportive. Astfel, cea mai sexy jurnalista sportiva din lume a ales sa faca o excursie mai putin obisnuita, in pivnitele cu vin spumant ale companiei Ferrari Trento (fara nici o legatura cu celebrul brand de automobile de lux).

"O vizita in lumea magica a sticlelor Ferrari Trento, descoperind istoria si excelenta unui produs simbol, Made in Italy", a precizat blonda pe Instagram. Dup cum se poate vedea, imaginile impresionante ale cramei (care contine peste 24 de milioane de sticle cu vechime intre 2 si 15 ani) se completeaza perfect cu tinuta sexy a Dilettei Leotta.