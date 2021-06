Pare o casa obisnuita, dar ascunde un secret incredibil. Motivul pentru care a devenit cunoscuta in intreaga lume

Martin Fitton a devenit celebru in toata lumea datorita gradinii pe care a amenajat-o in curtea sa.

Britanicul locuieste in Bristol, iar de 10 ani este implicat intr-un proiect de suflet, acela al amenajarii unei gradini japoneze, chiar daca conditiile meteo nu sunt de ajutor pentru asa ceva.

Martin a fost ajutat de cei doi copii ai sai, Rhys si Vanessa, iar acum creatia sa a devenit un punct de atractie pentru multa lume.

"Cand m-am uitat pentru prima data la stilul japonez, am invatat ca poti face multe in materie de creativitate", a marturisit Martin, potrivit thesun.co.uk.

"Au fost oamenii care, atunci cand au pasit pentru prima data in gradina, au spus 'wow'. Uitandu-ma in trecut ma intreb cand am facut toate acestea", a adaugat britanicul.

Martin a estimat ca tot proiectul l-a costat undeva intre 6000 si 8000 de lire sterline.