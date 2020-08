O romanca tocmai intoarsa din Anglia a provocat haos in trafic! Clipul momentului: ce a facut cand si-a dat seama ca e pe contrasens

O femeie a facut haos pe strazile din Suceava dupa ce a uitat regulile de circulatie din Romania.

O femeie revenita recent din Anglia a fost protagonista unui haos total pe strazile din Suceava. Femeia a uitat complet ca in Romania se circula pe banda dreapta.

Totul s-a intamplat la volanul unui autoturism Mercedes A Class, cu numere de Marea Britanie si cu volani pe dreapta. Incidentul a avut loc pe strada Petru Rares din municipiul Suceava.

Femeia s-a panicat in momentul in care a realizat ca este pe contrasens si a tras de volanul masinii spre trotuar, zgariind oglinda unei masini.

"Nu am vrut. Acum am venit din Anglia si am intrat pe contrasens din greseala. M-a luat panica", a explicat femeia, potrivit stirisuceava.net.