O companie de filme pentru adulti liciteaza sa schimbe numele arenei "Miami Heat"! Cum se va numi celebra arena

Arena "Miami Heat" din SUA isi va schimba numele la inceputul anului 2020, dupa ce contractul cu American Airlines va expira. In cursa pentru drepturile de numire intra si compania de filme pentru adulti, BangBros care liciteaza cu suma de 10 milioane de dolari.

Cei de la BangBros au facut public pe pagina oficiala de Twitter anuntul prin care isi depun candidatura pentru a primi drepturile de numire ale arenei. Daca vor fi aprobate, numele arenei "Miami Heat" se va schimba in "The BBC" sau "The BangBros Center".

We've officially Submitted our $10,000,000 bid for the naming rights to the Miami Heat Arena. We wish to thank American Airlines for their past support of the @MiamiHEAT We intend to change the name to the BangBros Center aka 'The BBC' #BangBrosCares pic.twitter.com/YbhNattIm7