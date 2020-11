O blonda celebra a acceptat relatii intime cu un cuplu casatorit. Cand a decis sa spuna STOP era prea tarziu

Actrita britanica Emily Atack (30 de ani) a acceptat o provocare erotica din care i-a fost extrem de greu sa mai iasa.

Vedeta in show-urile de televiziune din Regat, Emily si-a surprins admiratorii cu relatarea unei aventuri sexuale in trei, ea in compania unui cuplu casatorit.

Emily spune ca totul a pornit de la o idila pe care o pornise cu un barbat intr-un pub. "Am flirtat putin, dupa care el mi-a spus ca e casatorit, dar asta nu e o problema deoarece si sotia sa voia sa ma cunoasca", a spus frumoasa blonda.

Britanica a acceptat provocarea acestui tip de relatie neobisnuita, care n-a durat insa prea mult si nu din cauza lui Emily. Astfel, aceasta a pus capat intalnirilor amoroase cu cuplul respectiv dupa ce a aflat ca atat barbatul cat si femeia sunt puternic indragostiti de ea.

"Pentru unii oameni ideea e ca un steag rosu, dar eu sunt ca un taur, steagurile rosii ma innebunesc. A fost distractiv, dar pana la punctul in care am vazut ca s-au indragostit de mine", a subliniat frumoasa Emily.