N-are permis si are asta trecut la numarul de inmatriculare! Acest roman poate ajunge din nou la inchisoare pentru un gest unic! Ce scrie pe masina lui

Refuza orice regula si se urca la volan fara permis de conducere si fara sa-si inmatriculeze masina.

Cornel Cernoschi, un sucevean de 42 de ani, are masina inscriptionata cu numele sau. Pe 17 iunie a fost retinut pentru abateri repetate. Omul nu are nici permis de conducere valabil. Cernoschi a mai stat dupa gratii timp de 8 luni pentru conducere fara permis si conducerea unui vehicul neinmatriculat, insa pare sa nu se fi potolit. La numai cateva zile dupa ce a fost eliberat si-a continuat obiceiul ilegal si a sfarsit din nou in arest.



Cernoschi are permisul anulat, iar masina pe care o conduce a fost radiata din circulatie de 3 ani, conform bazelor de date ale autoritatilor.

Foto: Monitorul de Suceava