N-a crezut niciodata ca se poate intampla asta! Detaliu incredibil in oglinda: s-a vazut tot! A sters imediat poza, dar milioane de oameni au vazut-o deja

Shannon Butt, in varsta de 22 de ani din Marea Britanie a postat pe Instagram un selfie din baie, insa totul a luat o turnura neasteptata. Poza a stat pe contul fetei pentru mai bine de jumatate de ora cand a realizat ce a putut surprinde pe camera.

In spatele fetei, se poate vedea reflexia in oglinda a iubitului ei, care se afla la toaleta in momentul in care fata si-a facut selfie-ul si l-a surprins intr-o ipostaza jenanta.

Desi a sters poza de pe Instagram, fata s-a razgandit si a postat-o pe Twitter, cu aprobarea iubitului ei, doar pentru a se amuza de situatie.

"Am avut poza asta pe Instagram timp de 37 de minute inainte sa observ ca iubitul meu se stergea la fund, la propriu, in oglinda din spatele meu!", a scris fata pe Twitter.

As if I had this photo up on my insta for 37 minutes before noticing that my boyfriend is literally WIPING HIS ARSE in the mirror behind me, sound asf x pic.twitter.com/kHhUF5wvR6