Mister in jurul SOTULUI! Ce s-a intamplat cu DIVA Instagramului gasita moarta si dezbracata, pe marginea drumului. Reactia prietenilor si a mamei

Continua misterul in jurul mortii tinerei Alexis Sharkey (26 de ani), descoperita fara suflare si fara haine in apropierea unei autostrazi.

Vedeta pe Instagram, acolo de unde isi castiga existenta ca "influencer", Alexis a decedat in conditii neelucidate deocamdata, iar primele acuzatii sunt aduse asupra sotului de 49 de ani, Tom Sharkey.

Astfel, acesta se plange ca a primit numeroase amenintari cu moartea in urma tragicului eveniment si sustine ca nu are nici o implicare. "Nu era fericită in ultimul timp, era stresată. O femeie uimitoare. Domnule, soția mea era o femeie uimitoare. A fost cu adevărat", a spus Tom intr-o discutie la telefon cu un jurnalist, mentionand ca in nici un caz nu s-ar fi aflat in pragul divortului.

In schimb, un grup apropiat de prieteni ai victimei au mentionat in presa ca Alexis si Tom nu se integeau deloc bine si ca relatia lor s-ar fi racit in ultimele luni. "Avem multe informatii, pe care le vom acorda politiei. Nu ne vom lasa pana nu aflam adevarul", au declarat apropiatii femeii decedate.

In acelasi timp, mama tinerei de 26 de ani a avut si ea o prima reactie, sustinand ca fiica sa a fost "asasinata".