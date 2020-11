MILIOANE de barbati sunt in depresie! Una dintre cele mai adorate femei renunta la sanii care au facut-o celebra

Bianca (34 de ani), fiica fostului mare fotbalist Paul Gascoigne, a luat o decizie cu care si-a intristat numerosii admiratori.

Paul Gascoigne a adoptat-o pe Bianca in urma relatiei cu Sheryl, femeia de care a divortat in 1999. Paul si Sheryl au impreuna un copil, Regan, insa fostul fotbalist i-a adoptat si pe copiii lui Sheryl (Bianca si Mason) proveniti dintr-o casnicie anterioara.

Afectat de problemele legate de dependenta de alcool, Paul Gascoigne poate fi insa mandru de Bianca, ajunsa una dintre cele mai populare vedete din Regat, cu numeroase prezente in show-uri de televiziune si cu o activitate incendiara pe Instagram, unde pozeaza ca un sex-simbol, profitand in primul rand de dimensiunea peste medie a sanilor.

Totusi, in ciuda succesului pe care il are, in special la barbati, Bianca Gascoigne a decis sa faca o interventie chirurgicala de micsorare a sanilor (de la 34E la 34B, conform presei din Regat), la o clinica specializata din Turcia, operatie care va avea loc in aceasta saptamana.

"De ceva timp am dureri mari de spate. Cu siguranta ca ii vreau mai mici, e timpul sa ma maturizez. La 20 de ani nu voiam decat sani mai mari, acum n-am ce sa regret", a declarat Bianca, nu inainte de a face ultimele fotografii provocatoare cu actualele dimensiuni ale bustului, pentru un calendar sexy.