MILIOANE de barbati au privit-o HIPNOTIZATI, iar acum sunt in stare de SOC. Incredibil cu cine s-a cuplat SEX-SIMBOLUL

Francesca Farago, vedeta unui reality-show de succes, si-a surprins admiratorii barbati cu decizia sa de intra intr-o relatie cu o alta femeie.

Barbatii care au vizionat productia "Too Hot To Handle" pe platforma Netflix au ramas cu siguranta marcati de frumusetea uneia dintre protagoniste, canadianca Francesca Farago (27 de ani). Pe parcursul show-ului, tanara a intrat intr-o relatie cu un alt participant, legatura care a durat cateva luni si dupa finalul filmarilor.

Vedeta si pe Instagram, unde aproape 5 milioane de fani ii admira pozele sexy, Francesca a socat insa cu ultima postare, adeverind niste zvonuri care circulau in spatiul online de ceva timp. Astfel, spre dezamagirea numerosilor sai admiratori de sex masculin, Francesca Farago si-a oficializat relatia cu Demi Sims, o britanica remarcata si ea in spectacolele de televiziune gen reality-show.

Cu o simpla inimioara rosie la explicatie, cele doua au postat pe conturile de Instagram aceeasi fotografie elocventa, in care se saruta pasional, cu ochii inchisi. Daca in cazul lui Demi nu e o surpriza, ea mai avnd acest tip de relatii si in trecut, Francesca Farago a produs insa un soc major in lumea show-biz-ului cu optiunea sa sexuala.