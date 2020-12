Masina ELECTRICA perfecta are 3 ROTI si e in forma de avion. Chiar nu se incarca NICIODATA? Cum e posibil si care e adevarul

Aptera 3 nu e o masina electrica obisnuita, eficienta si autonomia ei depasind cu mult limitele la care ajunsese pana acum tehnologia.

In primul rand, cei care privesc in premiera acest model revolutionar s-ar putea sa aiba un soc in ceea ce priveste designul, detaliu estetic la care mai punem si faptul ca nu e un automobil pe 4 roti, asa cum ar fi normal, ci doar pe 3 (doua in fata si una in spate).

Aerodinamica gandita de ingineri atinge niste cifre uluitoare, coeficientul de 0,13 fiind unul nemaintalnit. De asemenea, Aptera 3 bate orice record in ceea ce priveste autonomia bateriei, specialistii americani sustinand ca masina poate merge 1600 de kilometri la un singur drum. De altfel, pe site-ul oficial, producatorii se lauda cu "masina care nu se incarca niciodata".

Suplimentar, pe langa aceata autonomie unica, Aptera 3 beneficiaza si de panouri solare, care, in timpul unei zile insorite, pot furniza suficienta energie pentru a parcurge peste 60 de kilometri.