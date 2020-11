Mai OBRAZNIC nu se poate! O fosta Miss isi povesteste cea mai TARE aventura erotica: "Toti si-au dat seama ce-am facut, dar nu ne-a pasat!"

Danielle Lloyd (36 de ani), una dintre femeile fatale din Marea Britanie, a vorbit despre o experienta sexuala petrecuta intr-un avion.

Danielle are in spate o cariera impresionanta in modelling, punctata de doua titluri de Miss (Anglia si Marea Britanie) care au adus-o in atentia publicului din Regat.

O fire extrem de deschisa, vedeta a vorbit acum si despre "nebuniile" sexuale prin care a trecut de-a lungul timpului. Pusa sa dea detalii, Danielle Loyd a marturisit fara jena: "Era in timpul unui zbor. A fost atat de evident cand am iesit impreuna de la toaleta, dar nu ne-a pasat. Trebuie sa-ti traiesti viata pentru ca ai una singura. E distractiv sa fii obraznic".

Anterior, Danielle a mai spus despre viata sa sexuala ca ii place sa poarte tinute salbatice in timpul partidelor de amor, iar despre sexul in trei a marturisit ca nu i se potriveste din cauza faptului ca e "prea egoista". Danielle Lloyd e mama a patru baieti proveniti din doua casnicii diferite.