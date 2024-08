Nu i-a ajuns o singură dată! Avram Iancu vrea să traverseze Canalul Mânecii dus-întors

Înotătorul va face o dublă traversare a Canalului Mânecii.

E însoțit de fiica sa, studentă la medicină

În această dimineață, Avram Iancu a început maratonul de natație. El va înota între țărmul englez și cel francez al Canalului Mânecii, de data aceasta dus-întors. A luat startul de pe Shakespeare Beach din Dover și a declarat că a plecat în această aventură pentru că "vreau să dedic acest efort inuman, în exclusivitate, marelui meu înaintaș Avram Iancu, eroul nostru național. Este anul oficial 'Avram Iancu', împlinindu-se 200 de ani de la nașterea sa și 10 ani de carieră pentru mine". În 2014, el a fost primul român care a reușit să traverseze agitata întindere de apă.

Acum va fi însoțit de fiica sa, Flavia Iancu, studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, de echipa sa (Radu Simion Ileană, Andrei Dumitru, Constantin Maria, Adrian Pascu), de doi observatori oficiali din partea Channel Swimming & Pilot Federation și de ambarcațiunea de escortă Sea Satin. La momentul acesta, doar puțin peste 2.500 de oameni au reușit traversarea pe un sens și sunt doar 37 de oameni care au reușit dubla traversare a Canalului Mânecii.

Avram Iancu, performanțe uluitoare în înotul pe distanțe lungi

De profesie bibliotecar la Biblioteca Municipală Petroşani, din anul 2006, Avram Marius Iancu (48 de ani) a devenit cunoscut pentru aventurile sale sportive. Hunedoreanul a devenit primul român care a parcurs înot Canalul Mânecii (2014), care a traversat Canalul Mânecii fără costum de protecție (2016), primul și singurul sportiv din țara noastră care a înotat un fluviu fără costum de protecție în 89 de zile (2017), fără nicio zi de pauză, înotând toată Dunărea de la izvoare la vărsare, și primul român care a traversat înot Marea Galileei (2023).

De asemenea, el a fost primul român nominalizat de către World Open Water Swimming Association la titlul de "Man of the Year" (2017), este deținătorul recordului național de anduranță la înot după durata de timp a sesiunii, pentru că a înotat 36 de ore și 29 de minute fără întrerupere (103.8 km / între Pojejena și Porțile de Fier / 2020), este primul om din lume care a înotat 18 ore 30 de minute împotriva curentului, în Dunăre, parcurgând 26 de km (2021) și primul român care a câștigat titlul mondial "Performance of the Year" acordat de WOWSA (2021).

El este pasionat de tenis de masă, în tinerețe a fost campionul de tineret al României la Karate Kyokushin (1995) și a participat mai mai multe concursuri de anduranță, în formatul ultramaraton, triatlon și Iron Man. Bazinul de Înot Didactic din Petroșani a fost redenumit în Bazinul de Înot "Iancu Avram Marius" (2017) și a fost numit cetățean de onoare al comunei Întorsura (2018), al Municipiului Petroșani (2016) și al Județului Hunedoara (2017), a fost decorat de Președintele României cu Ordinul Național "Steaua României în Grad de Cavaler" (2019). Este căsătorit și are trei fete. Ca și David Popovici, el îi îndeamnă pe români, și mai ales copiii, să facă cât mai mult sport pentru a-și menține o sănătate optimă.

Foto - Avram Iancu (FB)