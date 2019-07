L-au prins in sfarsit! E incredibil unde ajunsese sa se ascunda traficantul care a inundat Europa cu Cocaina! Are o condamnare de 20 de ani

Paolo Lumia, unul dintre cei mai cunoscuti si mai cautati traficanti europeni de droguri, a fost capturat. El se ascundea de ani buni in America de Sud.

Paolo Lumia (51 de ani), unul dintre cei mai mari traficanti de droguri de pe continentul european, a fost capturat in Bolivia. El se afla in custodia autoritatilor boliviene, dupa ce a fost prins in orasul Cochabamba.

Operatiunea a fost una comuna a autoritatilor boliviene si a celor italiene, iar politistii au reusit sa puna mana pe Paolo Lumia, cel care a incercat in zadar sa isi schimbe aspectul fizic pentru a nu mai fi recunoscut.

Paolo Lumia are de ispasit o condamnare de 20 de ani de inchisoare in Italia, primita in 2013. De 6 ani se ascundea acesta de autoritatile italiene. El a intrat in Bolivia in luna ianuarie, pe la granita cu Brazilia. Acesta avea un act de identitate fals, care atesta ca este cetatean venezuelean.

Potrivit presei italiene, Lumia a inuntat piata europeana cu Cocaina. Condamnarea la 20 de ani de inchisoare a primit-o dupa ce a fost gasit vinovat de importul a 200 de kilograme de cocaina intr-un transport interceptat de autoritati.

Lumia urmeaza sa fie adus in Europa pentru a-si ispasi pedeapsa.