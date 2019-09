L-au distrus pe El Chapo dar nu se opresc aici! Urmatorul rege al drogurilor pe care vor sa il captureze

Vremuri grele pentru traficantii de droguri.

Americanii au reusit sa il distruga pe El Chapo. Cel mai puternic traficant de droguri din lume a fost bagat la puscarie pentru toata viata, dupa procesul ce a tinut aproape un an.

La 62 de ani, El Chapo a lasa un adevarat imperiu de miliarde de dolari urmasilor sai. Cei care au preluat conducerea cartelului Sinaloa sunt fiii sai, Ivan si Jesus, si fostul sau partener, Ismael Zambada.

Acesta din urma este tinta americanilor dupa ce l-au distrus pe El Chapo. Poreclit "El Mayo", Zambada are 71 de ani si nu a fost arestat niciodata, in ciuda faptului ca este de jumatate de secol in afacerile cu droguri.

Americanii spun ca El Mayo este urmatoarea tinta. "Oricine ajunge la acest nivel este tinta noastra. Speram ca autoritatile mexicane sa il aresteze si mai ales sa il deporteze in SUA, pentru a putea scoate informatii de la el asa cum trebuie", spune un oficial american.