Imagini uluitoare din locul unde a pornit pandemia. S-au pus la cozi kilometrice si asteapta cu zilele

Autoritatile chineze au inceput operatiuni masive de testare in masa pentru a evita un nou val de infectari cu coronavirus.

China, locul de unde a plecat pandemia cu Covid-19 in urma cu mai bine de un an, e din nou in centrul atentiei. In capitala Beijing, dar si in alte mari orase, se petrec lucruri uimitoare in ceea ce priveste mobilizarea oamenilor de a se testa si de a afla astfel daca sunt sau nu bolnavi.

In putinele imagini care circula pe retelele de socializare, se observa cum mii de oameni stau rabdatori la o coada kilometrica pentru a putea ajunge la centrul de testare plasat intr-o zona rezidentiala din Beijing. Asteptarea e atat de mare incat unii ajung sa petreaca mai mult de o zi la o asemenea coada.

Temerile chinezilor, legate si de noile tulpini de coronavirus, sunt amplificate de apropierea Anului Nou in cultura locala (la mijlocul lunii februarie), considerandu-se ca acest tip de testare masiva in masa ar putea limita numarul de imbolnaviri din perioada imediat urmatoare.

Tweet China Beijing