Antrenorul portughez a vorbit despre lotul său în cadrul podcastului Beast Mode On, găzduit de fostul fotbalist englez Adebayo Akinfenwa.

Jose Mourinho: ”Vreau ca jucătorii de la Real Madrid să piardă”

Iar „Special One” a recunoscut cu uşurinţă: nu are absolut niciun plan să-i încurajeze pe jucătorii Casei Albe în timpul Cupei Mondiale din 2026.

„Vreţi adevărul? Vreau ca jucătorii de la Real Madrid să piardă şi să plece în vacanţă. Pentru că îi vreau pe băieţi înapoi pentru presezon”, a mărturisit el cu un zâmbet larg.

Un lot răspândit în echipe naţionale importante

Cu toate acestea, probabil va fi nevoie de răbdare la Valdebebas. În afară de mijlocaşul ofensiv Arda Güler, care joacă la Turcia deja eliminată, ceilalţi 12 jucători ai lui Real Madrid (inclusiv trei noi transferuri) care concurează în America de Nord nu intenţionează să se întoarcă prea curând, scrie News.ro.

Şapte dintre ei s-au calificat deja în 16-imi: Vinicius Jr., Endrick (Brazilia), Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté (Franţa), Antonio Rüdiger (Germania) şi Brahim Diaz (Maroc).

Iar ceilalţi cinci se află într-o poziţie foarte favorabilă în cadrul unor echipe naţionale prestigioase care aspiră să-şi prelungească şederea peste Atlantic: Jude Bellingham (Anglia), Marc Cucurella (Spania), Bernardo Silva (Portugalia), Thibaut Courtois (Belgia) şi Federico Valverde (Uruguay).