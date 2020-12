Halucinant! Au trimis DRONE cu aruncatoare de flacari pentru a stopa INVAZIA. Ce s-a intamplat

Chinezii au apelat la o metoda inovativa pentru a extermina cuiburile de viespi care se inmultisera amenintator.

De la aparitia lor, dronele au fost utilizate in diverse scopuri, insa cine-ar fi crezut ca vor fi folosite ca lansatoare de foc? Este ceea ce se intampla in aceasta perioada in provincia chinez Zhong, acolo unde locuitorii se confrunta cu o adevarata invazie a viespilor.

Pentru ca nu mai puteau sa faca fata zburatoarelor, a caror inteptatura este si foarte periculoasa, chinezii au apelat la drone performante, dotate cu un sistem extrem de eficient de lansare a flacarilor direct spre cuibul identificat.

