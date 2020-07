GRANDE "BOBO"! Christian Vieri traieste ca un REGE fara sa faca nimic. Cine e REGINA care l-a cucerit definitiv pe fostul golgheter

Retras din activitate in 2009, Vieri s-a departat de fotbal, dar continua sa traiasca pe picior mare.

Trecut pe la toate marile echipe ale Italiei (Juventus, Lazio, Inter, AC Milan, Sampdoria, Atalanta si Fiorentina), dar si pe la Atletico Madrid, "Bobo" Vieri si-a castigat supranumele de "rege al golului" pentru usurinta cu care reusea sa scuture plasele adverse.

Dupa ce si-a agatat ghetele in cui, Vieri nu si-a continuat cariera in fotbal, asa cum ar fi fost normal, iar aparitiile sale publice au fost extrem de rare. Considerat un playboy in Cizma, cu nenumarate cuceriri la activ, Christian s-a asezat in cele din urma la casa lui, Costanza Caracciolo (30 de ani) fiind femeia care l-a adus pe "Bobo" in fata altarului, facandu-i intre timp si 2 copii.

De altfel, la 12 iulie, de ziua sa de nastere, Vieri a avut parte de o petrecere surpriza din partea Costanzei, care i-a chemat pe cei mai buni prieteni ai fotbalistului fara ca acesta sa stie ceva. Tot zilele trecute, "regele golului" s-a pozat exact ca un rege, pe un tron improvizat, avand-o alaturi pe frumoasa sa sotie, dar si pe alti doi fosti jucatori, Nicola Ventola si Daniele Adani.

De asemenea, pentru a ne da seama cat de relaxat este Christian Vieri in viata post-fotbalistica, e de-ajuns sa privim imaginile inregistrate de italian, la locuinta sa, cu ochelarii de soare la locul lor si invartind niste carti de joc.