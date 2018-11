Ce a ajuns sa faca Bobo Vieri, fostul mare atacant al Italiei: "Studiez asta in fiecare zi!" 

Bobo Vieri facea ravagii in fotbalul italian la inceputul anilor 2000.

Unul dintre cei mai mari golgheteri italieni din istorie s-a facut DJ. Fostul jucator, obisnuit al lumii mondene din Italia, si-a schimbat radical stilul de viata. Acum are o prietena stabila si a devenit DJ. Spune ca are deja oferte din toate cluburile europene.



"Am oferte din toate cluburile europene sa pun muzica. Intr-o saptamana se naste fiica mea, in rest petrec timpul cu prieteni, cu iubita mea. Am lucrat la o televiziune de sport, acum am un proiect caritabil de fotbal pe plaja si doua companii de haine. Dar adevarata pasiune a mea este muzica: BOBO DJ show. Sunt producator muzical, avem un cantaret, avem pe cineva la trompeta, cantam live in cluburi, e minunat. E muzica ce ne place noua, house, avem turnee in toata Italia si incepem sa primim oferte din toata Europa", a povestit Vieri in The Sun.

Cariera muzica a lui Vieri a inceput in urma cu trei luni. "Am inceput din august, dar de atunci am studiat in fiecare zi. E greu, niciodata nu e usor sa o iei de la zero. Imi place sa remixez Barry White, ABBA si alte hit-uri din anii '70. Avem o ora si jumatate de show, nu te plictisesti", mai spune el.