GENIAL! Cu ce a ajuns sa se ocupe fratele celebrului traficant de droguri Pablo Escobar, la 72 de ani!

Fratele lui Pablo Escobar a ajuns la 72 de ani.

Roberto Escobar este fratele lui Pablo Escobar, cel mai cunoscut traficant de droguri din toate timpurile. Columbianul a fost ucis la inceputul anilor '90, si a lasat in urma peste 30 de miliarde de dolari!

Banii nu au ajuns insa la familie, sotia si copiii sai fiind nevoiti sa fuga din tara pentru a nu fi asasinati, iar rudele au fost de asemenea private de o mare parte din bani.

Fratele lui Pablo, Roberto Escobar, a fost unul dintre cei care l-au ajutat pe acesta sa puna pe picioare cel mai mare imperiu de trafic de droguri, cartelul Medellin ajungand, in zilele de glorie, sa transporte peste 15 tone de cocaina pe zi in SUA, in valoare de jumatate de miliard de dolari.

Acesta s-a retras insa din afacere si nu a fost afectat de razboiul dintre guvernul Columbiei si Pablo Escobar, si nici de asasinii care i-au vanat familia ani la randul.

La 72 de ani, Roberto a ajuns sa se ocupe cu afaceri cu bitcoin! Acesta sustine ca are monede virtuale in valoare de peste 100 de miliarde de dolari si chiar a scos mai multe carti despre cum sa faci bani in acest domeniu!