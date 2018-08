Galeriile echipelor de fotbal, vinovate pentru violentele din Piata Victoriei! Reactia Jandarmeriei dupa incidente

Protestul din Piata Victoriei, de pe 10 august, inceput pasnic s-a transformat o data cu lasarea serii in adevarate lupte de strada.



Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Potrivit Jandarmeriei Romane cei care au instigat la violente si au creat haos in Piata Victoriei ar fi fost de fapt membri ai galeriilor echipelor de fotbal.

"In Piata Victoriei si-au facut aparitia persoane cunoscute ca facand parte din grupuri violente si galerii ale unor echipe de fotbal. Rugam protestatarii de buna credinta sa se delimiteze de aceste grupuri si sa nu sprijine in niciun fel actiunile lor violente! De asemenea, ii rugam pe oamenii care protesteaza pasnic sa nu intre in conflict cu aceste persoane! Repetam apelul nostru la calm si recomandam femeilor si persoanelor insotite de copii sa se retraga din zona in care au loc violente!", se arata intr-un comunicat remis de Jandermerie vineri noapte.

Violentele din Piata Victoriei s-au lasat cu un numar impresionant de raniti. 440 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ciocnirile dintre manifestanti si jandarmi. 65 de persoane, dintre care si 9 jandarmi, au fost transportate la spitalele din Bucuresti.

Unul dintre cele mai socante momente s-a petrecut in jurul orei 23:00 cand doi dintre jandarmi, un barbat si o femeie, au fost prinsi in mijlocul manifestantilor si batuti cu bestialitate. Celor doi li s-au sustras si armele din dotare. Jandarmeria face investigatii pentru a afla in posesia cui au ajuns cele doua pistoale, calibrul 9 milimetri, iar cazul va fi preluat de Parchetul Militar.