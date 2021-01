Fotografia e CUTREMURATOARE. Cum arata si cum se misca unul dintre REGII planetei. Nimeni nu mai stia nimic de el

O imagine ingrijoratoare cu regele emerit al Spaniei, Juan Carlos, a fost surprinsa la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite.

Fostul sef de stat spaniol, care a abdicat in 2014 in favoarea fiului Felipe, a iesit anul trecut din viata publica, parasind Peninsula Iberica, mai ales in contextul periculos al pandemiei cu coronavirus.

Ultima fotografie cu Juan Carlos I aparuse tocmai in august 2020, astfel ca spaniolii, dar nu numai, si-au facut griji privind starea de sanatate a regelui.

#EXCLUSIVA | Sale a la luz una foto que fue tomada hace tres días y que revela cómo es el aspecto actual de Don Juan Carlos ???? #VivaLaVida364 https://t.co/RpcEbnsSvd — Telecinco (@telecincoes) January 3, 2021

Un program de televiziune din Spania a venit si cu dovada faptului ca Juan Carlos e in suferinta, fiind publicata o poza in care fostul suveran se deplaseaza cu greutate, sustinut din ambele parti de doi supraveghetori, instantaneu surprins pe faleza unui port din Abu Dhabi, la 29 decembrie. Se pare ca poza pe care multi s-au ingramadit s-o vada a fost facuta de unii turisti spanioli aflati in Emirate.