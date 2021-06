Partenerele jucatorilor sunt gata sa straluceasca la Euro 2020! Cele mai frumoase femei care isi vor sustine favoritii

Atmosfera va fi incinsa atat pe gazon, cat si in tribune.

Asteptarea a luat sfarsit. Euro 2020 va incepe vineri, in direct la PRO TV. Pe langa suporterii la stadion, in tribune vor fi si partenerele fotbalistilor, multe dintre ele considerate cele mai frumoase femei din lume.

Izabel Goulart este iubita lui Kevin Trapp, portarul Germaniei. Modelul brazilian a fost votata ani la rand una dintre cele mai sexy femei din lume. Frumusetea sa a propulsat-o si in productiile de televizune din America, Two And A Half Men si Entourage.

Mia McClenaghan este iubita lui Reece James, fotbalistul lui Chelsea. Tanara de 21 de ani nu este in lumea modelingului, tocmai a obsolvit Facultatea de Drept.

Mirjana Zuber a fost finalista la Miss Elvetia in 2014. In prezent, frumoasa de 28 de ani este sotia lui Steven Zuber si este realizatoarea podcastului "Spielerfrauen On Air".

Maja Nilsson Lindelof este sotia fundasului central de la Manchester United. Femeia, in varsta de 27 de ani, are pe YouTube un podcast in care isi povesteste intamplarile din viata de zi cu zi.



Edurne Garcia este sotia lui David De Gea. Cantareata a reprezentat Spania la Eurovision, in 2015, si a iesit pe locul 21.

Tereza Kaderabkova este sotia lui Pavel Kaderabek, jucatorul Cehiei, cu care are si doua fiice. Frumoasa bruneta este reporter TV.

Katrine Friis este iubita lui Christensen, proaspatul castigator al Champions League. Modelul chiar a fost surprins cum s-a bucurat cu jucatorul lui Chelsea, pe arena din Portugalia, dupa ce finala s-a terminat.

Leonita Lekaj este maritata cu Granit Xhaka de 6 ani, avand impreuna si doi copii. Prima data a fost surprinsa pe stadion la Euro 2016, cand Elvenia a jucat contra Albaniei.

Vlada Sedan este sotia lui Zinchenko. Tanara de 25 de ani este reporter sportiv si s-a cunoscut cu jucatorul lui Guardiola la un meci al nationalei Ucrainei, in 2019.

Ines Degener Tomaz este iubita portughezului Bernanrdo Silva. Tanara de 22 de ani este model international.

Anmna Lewandowska este sotia lui Robert Lewandowski, avand impreuna doi copii. Anul trecut cuplul a donat 1 milion de euro Poloniei in lupta cu noul COVID-19.

Michele De Bruyne este sotia lui Kevin De Bruyne. Cei doi s-au tatonat inca de cand jucatorul evolua in Germania, la Wolfsburg, dar starul lui Guardiola era prea timid pentru a-i raspunde pe Twitter, asa ca a apelat la un prieten care i-a scris in numele sau.

Alice Campello este sotia lui Alvoro Morata. Blonda este model si designer in Italia.

Jessica Melena este sotia lui Ciro Immobile. Femeia, in varsta de 31 de ani, a studiat criminalistica si doreste sa faca o cariera rasunatoare in acest domeniu.

Georgina Rodriguez este iubita lui Cristiano Ronaldo. Tanara i-a daruit si un copil starului portughez, pe care l-a cunoscut la un magazin de obiecte pretioase in Madrid.