Ferrari, brandul care i-a înnebunit pe români: sumele uriașe investite de foști jucători precum Gică Popescu, Mutu sau Raț

Foto: Imago - Ferrari 430 Scuderia & F430

Și Gică Popescu a avut pe mână un Ferrari F430 de peste 200.000 de euro. Doar că fostul mare internațional român l-a vândut de rușine. ”Eram fan, am cumpărat-o și am realizat apoi că nu era nevoie să fac asta, îmi era rușine. Se uita lumea la mine. Regret că am cumpărat Ferrari”, spunea Gică Popescu.