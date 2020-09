Semne de viata pe Venus! Descoperire uriasa a astronomilor: ce au putut sa observe telescoapele pe planeta vecina Pamantului

Doua telescoape din Hawai si Chile au facut o descoperire recenta care ar putea sa demonstreze existenta de viata in sistemul nostru solar.

Astronomii sunt aproape convinsi ca au gasit un semn de viata pe planeta Venus, planeta care se invecineaza cu Pamantul.

Doua telescoape din Hawai si Chile au vazut in norii grosi de pe Venus prezenta fosfinei, o substanta chimica din care rezulta prezenta evidenta a 'unei forme de viata', conform unui studiu din revista Nature Astronomy, citat de bloomberg.com.

Mai multi experti, dar si autorii studiului sunt de acord ca prezenta acestei substante chimice poate reprezenta o dovada destul de importanta, insa au spus ca inca sunt departe de a confirma acest lucru.

"Au luat in calcul toate posibilitatile si le-au exclus pe toate: vulcani, fulgere, mici meteoriti care cad in atmosfera. Niciun proces pe care l-am analizat nu ar putea produce fosfina in cantitati suficient de mari pentru a explica descoperirea echipei noastre", a spus Sara Seager, coautorul studiului, potrivit Bloomberg.

Astfel, din concluziile cercetatorilor, fosfina ar putea proveni dintr-un fel de microbi din interiorul picatorilor de acid sulfuric care se regasesc in norii planetei Venus.

Pe Pamant sunt doar doua moduri in care se poate forma fosfina: printr-un proces industrial, sau natural de la animale si microbi.

"Viata este cu siguranta o posibilitate, dar este nevoie de mai multe dovezi", au confirmat mai multi oameni de stiinta din afara studiului.

"O descoperire aproape prea buna pentru a fi adevarata. Sunt incantat, dar sunt, de asemenea, precaut. Am gasit un semn incurajator care ne cere in continuare sa urmarim", a declarat David Grnspoon, astrobiolog la Institutul de Stiinte Planetare din Washington.

NASA are in plan sa organizeze doua misiuni pe Venus in viitor. Una dintre acestea se numeste 'Davinci+', iar rolul misiunii este de a intra in atmosfera lui Venus inca din anul 2026.