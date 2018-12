El Chapo a izbucnit in lacrimi la proces! Cum a aparut sotia lui in sala de judecata

A 6-a saptamana a procesului impotriva lui Joaquin "El Chapo" Guzman s-a incheiat cu un moment emotionant. Liderul cartelului mexican Sinaloa a izbucnit in lacrimi dupa ce sotia lui s-a intors in sala de judecata dupa ce lipsise cateva zile. Nu a venit insa singura, ci alaturi de cele doua gemene ale lor.

Procurorul Vinoo Varghese a acuzat ca totul a reprezentat o tactica pentru a emotiona juriul: "Unul dintre lucrurile pe care avocatii apararii incearca sa-l faca este sa isi umanizeze clientii pentru ca, dupa cum a spus Guvernul, reprezinta cele mai rele persoane din lume" a spus Varghese.

Doi dintre avocatii lui Guzman au primit interdictie la folosirea telefoanelor mobile in interiorul Tribunalui deoarece unul dintre acestea a ajuns la sotia lui Guzman in timpul procedurilor. Avocatii au negat acest lucru insa au fost admonestati de judecator.

Guzman a pledat nevinovat pentru cele 17 capete de acuzare ce includ trafic de droguri, spalare de bani si conspiratie la crima. Procesul se va relua in ianuarie.

"El Chapo" reduced to tears as wife, daughters appear in court https://t.co/TRzQ65ZP52 pic.twitter.com/pcd0L6Nhcs