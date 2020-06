E aproape sa fie data afara pentru ca e prea FRUMOASA! Prezentatoarea care iti taie respiratia fara sa spuna nimic! Cum arata cand renunta la haine

Televiziunea n-a fost niciodata mai fierbinte! :)

Cel putin asta sustin fanii Rominei Malaspina. Tanara face senzatie in Argentina cu fiecare aparitie. Romina si-a facut debutul in televiziune dupa ce a concurat la Big Brother in 2015, apoi a intrat in mai multe reality show-uri in Spania si Argentina. Fata s-a lasat de distractie, iar acum lucreaza ca prezentatoare la Canal 26, o televiziune de stiri. Aparitiile ei le dau batai de cap atat telespectatorilor, cat si angajatilor statiei. Sefii se gandesc s-o concedieze pentru ca risca sa afecteze brandul postului prin aparitiile ei. Desi audientele sunt sus, credibilitatea programelor Canal 26 a avut de suferit, sustine presa sud-americana.



