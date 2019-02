Din ce a ajuns sa traiasca fiica lui El Chapo! Lordul Drogurilor are cel putin 10 copii, iar una dintre fete castiga bani de pe urma poreclei tatalui sau

Celebrul traficant El Chapo isi astepta sentinta intr-o celula din SUA. De mai bine de o saptamana, juratii dezbat asupra condamanrii sale.

Joaquin "El Chapo" Guzman isi asteapta sentinta in Statele Unite. Procesul sau s-a incheiat, iar juratii delibereaza de mai bine de o saptamana. El risca sa isi petreaca restul vietii la inchisoare.

El Chapo a lasat in urma sa, in Mexic, o familie numeroasa, dar si o avere pe masura. Celebrul mafiot are peste 10 copii cu mai multe femei.

Chiar si asa, una dintre fiicele sale s-a hotarat sa faca bani de pe urma tatalui sau.

Linie vestimentara marca "El Chapo"

Alejandrina Gisselle Guzman, una dintre fiicele lui El Chapo, a inceput recent promovarea unei linii de imbracaminte. El Chapo 701 se numeste aceasta.

Tanara vinde pantaloni, tricouri, camasi, sombreros, pantofi si chiar lichior marca El Chapo 701.

Produsele sunt vandute online, pe un site care il descrie pe El Chapo ca fiind "un vanzator umil de portocale care a avut teluri si ambitii mari".