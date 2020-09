Dezvaluiri incredibile facute de cel care a jefuit-o pe Kim Kardashian de 8.5 milioane de lire! Cum a devenit modelul o 'tinta usoara'

Kim Kardashian a trecut prin clipe grele in urma cu patru ani, in timp ce se afla in Paris.

Modelul a fost jefuita in camera de hotel, iar hotii au legat-o si amenintat-o cu arma, in timp ce o lasau fara bijuterii in valoare de 8.5 milioane de lire.

La mai bine de patru ani de la intamplare, cel care a planuit atacul, Aomar Ait Khedache a declarat ca sotia lui Kanye West a fost o 'tinta usoara' pentru ca se afisa extrem de mult cu bijuteriile sale.

Kim impartaseste cu urmaritorii sai look-urile sale, astfel ca in acea perioada a postat numeroase poze in care i se vedeau bijuteriile pretioase, pe care hotii au putut sa le sustraga ulterior din hotel. Printre ele se afla si inelul de logodna de la Kanye West, in valoare de 3.5 milioane de euro.

"A fost ca un giveaway pe internet. Bijuteriile apareau pe tinerent, explica acolo ca nu poarta bijuterii false. Apoi perioada in care a ajuns in Franta, trebuie sa te uiti doar pe internet si afli totul", ar fi spus Ait Khedache in raportul politiei.

Barbatul a marturisit ca a fost implicat in furt, insa neaga acuzatiile conform carora ar fi fost cel care a pus tot planul la cale.