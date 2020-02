Dezvaluiri incredibile din Cartelul lui El Chapo! 61 000 de oameni dati disparuti, ZECI DE MII au fost ucisi! Ce le faceau traficantii

Guvernul mexican a desecretizat mai multe rapoarte care descriu in detaliu atrocitatile comise de cartelul condus de El Chapo!

In ultimii ani, peste 60 000 de oameni au fost dati disparuti, iar alti zeci de mii au fost declarati oficial morti. Mexicanii au sperat ca arestarea lui El Chapo va duce la potolirea spiritelor, dar lupta pentru putere dintre carteluri a continuat pe tot cuprinsul tarii. Cartelul din Sinaloa, fondat la sfarsitul anilor '80, a fost condus de El Chapo spre locul 1 in crima organizata la nivel mondial. Traficantii se ocupau cu introducerea de cocaina, heroina si marijuana in Statele Unite, obtinand astfel sute de milioane de dolari. Dupa extradarea si condamnarea lui El Chapo, cartelul a ajuns pe mainile lui Ismael 'El Mayo' Zambada si a fiilor lui El Chapo Ivan Archivaldo si Jesus Alfredo. Cartelul e responsabil de rapirea, torturarea si uciderea a sute de mii de oameni. Una dintra practicile curente ale cartelului si, de asemenea, un motiv al faptului ca victimele n-au fost niciodata gasite, a fost arderea corpurilor cu acid.

El Chapo isi ispaseste acum condamnarea la inchisoare pe viata in penitenciarul de maxima securitate ADX Florence din statul Colorado.