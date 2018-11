Cum sfideaza sotia lui El Chapo o lume intreaga! "Kim Kardashian din Mexic", ocupata sa toace banii din droguri si sa traga cu mitraliera

El Chapo Guzman este cel mai cunoscut si mai mare traficant de droguri din prezent. Mexicanul este inchis in USA, dupa ce a fost capturat in 2016, iar procesul sau a inceput deja la New York.

Acesta controleaza o mare parte din piata de cocaina si marijuana din USA, fiind practic urmasul celebrului Pablo Escobar, cel care a monopolizat traficul de stupefiante in USA in anii 80 si inceputul anilio 90.

Putini stiu insa ca El Chapo are o sotie ... "mortala". Emma Coronel Aispuro are 28 de ani si este casatorita cu El Chapo de la 18 ani. Aceasta este castigatoare de mai multe concursuri de Miss in Mexic, fiind mama unor gemeni cu celebrul traficant.

Interesant este ca Emma este fiica unui alt traficant de droguri din Mexic, tatal sau facand parte din cartelul Sinaloa, fiind la randul sau sub comanda lui El Chapo.

Poreclita "Kim Kardashian a Mexicului", Emma Coronel are peste 400.000 de urmaritori pe Instagram, unde posteaza numeroase fotografii cu luxul in care traieste. Ea nu se teme sa posteze fotografii in care trage cu mitraliera

"As spune ca m-a cucerit cu felul sau de a vorbi si cu modul de a se purta. Mai intai am fost prieteni. Joaquin este un barbat manierat, care stie cum sa trateze oamenii", spunea Emma Coronel Aispuro intr-o aparitie TV la Telemundo Special, in Mexic.