Cum se poarta Partidul Comunist din China cu temutele Triade! Ce patesc mafiotii chinezi

China a luat o noua serie de masuri impotriva Mafiei.

Xi Jinping, secretarul general al partidului comunist din China, a luat o noua serie de masuri impotriva mafiotilor, scopul fiind slabirea celebrelor Triade, organizatiile mafiote chineze.

Comunistii vor sa castige pe planul imaginii, asa ca au derulat o serie de arestari de nivel inalt, mai multi politicieni si oficiali fiind pusi sub acuzare de coruptie si colaborare cu Triadele.

De asemenea, mai multe laboratoare unde Triadele isi produceau droguri au fost distruse. China este una dintre principalele producatoare de droguri din lume, industria narcoticelor reprezentand principala sursa de venit pentru Triade.

Cele doua obiective ale comunistilor in China, pana in 2020, sunt sa castige pe planul imaginii si sa aduca populatia peste pragul de saracie, lucru foarte greu de realizat avand in vedere ca o mare parte din populatie traieste in mediul rural, fara posibilitati de dezvoltare.