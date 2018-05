Cum isi cheltuie McGregor cele 100 de milioane facute cu Mayweather. Achizitie de 2 milioane de dolari

Cati bani are McGregor in cont.

Conor McGregor se bucura din plin de banii facuti in ring si in cusca de MMA. Irlandezul a strans in doar cativa ani peste 100 de milioane de dolari, in special dupa meciul cu Floyd Mayweather, acolo unde a incasat ao mare parte din averea sa.

Irlandezul si-a cumparat recent o super casa, de 2 milioane de dolari, in unul dintre cele mai luxoase cartiere din Europa! Casa e situata in Marbella, intr-un complex rezidential nou.

Conor a cumparat vila ce este dotata cu tehnologie de ultima ora, lift intre etaje, pivnita pentru vin, acces la piscina din toate camerele, alee luminata cu LED cand intri pe ea si asa mai departe.

Luptatorul va avea vecini celebri ca portarul Danemarcei, Thomas Sorensen, cu peste 100 de prezente in echipa nationala, sau fostul jucator al lui Tottenham, Stephen Carr.

Proiectul este unul dintre cele mai exclusiviste din Europa, pentru a putea cumpara o casa in acea zona avand nevoie sa treci prin mai multe "verificari".