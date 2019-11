Cu cine s-a vazut sotia lui El Chapo, pe un yacht, in timp ce acesta e inchis pe viata in SUA!

El Chapo e inchis pe viata in SUA.

Cel mai mare traficant de droguri nu va mai vedea lumina zilei in libertate niciodata, dupa ce a primit doua pedepse de inchisoare pe viata in procesul pe care l-a pierdut in acest an. El Chapo nu mai are voie sa isi vada nici macar sotia. Singurele persoane pe care le mai poate vedea, tot restul vietii sale, sunt cele doua fetite gemene si avocatul!

Nici sotia sa nu o duce prea bine. Emma Coronel a trecut prin momente grele, dupa ce fiul sau vitreg, si fiu natural al lui El Chapo, a creat haos in Sinaloa dupa ce a fost arestat.

Intre timp, lucrurile s-au mai calmat, iar Emma, care primise amenintari cu moartea pe Instagram, si-a reluat viata normala. Aceasta s-a intalnit recent, pe un yacht, cu fiul unei mari traficante de cocaina, Griselda Blanco.

Din cate se pare, Emma a fost contactata si invitata la plimbarea cu barca de barbat, care vrea sa o convinga sa apara intr-un show TV la care acesta participa, insa nu stie nimeni ce discutie au avut cei doi pe yacht. Ramane de vazut ce decizie va lua Emma, care a declarat ca se gandeste sa si divorteze de sotul sau.