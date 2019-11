Atentie, IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOTIONAL! L-a arestat pe fiul lui El Chapo si a platit! Ce s-a intamplat cu politistul VIDEO 

Sute de asasini platiti au asaltat orasul din Mexic unde fiul lui El Chapo, Ovidio Guzman, a fost arestat. Asasinii s-au impuscat cu fortele de ordine, iar in urma mortii a 12 oameni, presedintele Mexiului a ordonat politiei sa il elibereze pe acesta.

Politistul de elita din Mexic, cunoscut sub numele de Eduardo, cel care l-a arestat pe Guzman, a fost omorat in Sinaloa. Politistul a fost omorat in parcarea unui centru comercial, dupa ce a fost impuscat de 150 de ori, de 2 asasini.

Pe internet au aparut filmari cu scena crimei, iar politia cauta sa ii gaseasca pe criminali. Nu se stie daca politistul se afla la datorie in momentul atacului, cu toate ca avea arma asupra sa.

