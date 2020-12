Cea mai SALBATICA cerere in casatorie. A transformat PADUREA ca s-o cucereasca. Cat de surprinsa a fost VEDETA

Cantareata britanica Stacey Solomon si-a impartasit emotiile traite in cel mai romantic moment al vietii.

Artista de 31 de ani a fost ceruta in casatorie de iubitul Joe Swash (un actor si prezentator de 38 de ani) in salbaticia oferita de o padure din apropierea locuintei. Ideea inedita a barbatului a pornit de la faptul ca Stacey e innebunita dupa plimbarile in aer liber, in natura, asa dupa cum singursa a declarat: "E oaza mea de fericire, locul unde pot sa respir in fiecare secunda, e tot ceea ce inseamna viata".

Asa s-a intamplat si zilele trecute, cand Stacey, Joe si fiul lor de 2 ani au iesit pentru o plimbare obisnuita. "Ma pregateam sa plec. Si apoi, nici nu stiu ce sa mai spun...", a marturisit cantareata dupa ce a vazut o gramada mare de flori albe la baza unui copac.

A urmat cererea in casatorie, acceptata de Stacey cu ochii in lacrimi, ea postand apoi imaginile emotionante pe Instagram, la sectiunea Stories, starnind un val de comentarii si reactii apreciative.

Stacey Solomon si Joe Swash formeaza un cuplu din 2015, ambii mai avand si alti copii din relatii anterioare (doi baieti in cazul cantaretei, respectiv un fiu in cazul actorului).