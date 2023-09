Rugbyul este artă. Un sport care încă păstrează multe dintre caracteristicile care au stat la bază când a fost inventat, un sport al gentlemanilor în ciuda contactelor puternice și al placajelor duse la extrem, de multe ori mai violente decât sporturile de contact.

Respectul dintre adversari este indus și de regulamentul aspru, iar comunicarea dintre echipe și arbitru este intermediată de căpitani. În timp s-au conturat mii de povești, iar România se mândrește ca fiind printre națiunile cu cele mai multe participări la Cupele Mondiale ale sportului cu balonul oval.

Cupa Mondială 2023 debutează vineri, iar întrecerea are loc în Franța, o națiune cu o istorie bogată, cu trei medalii de argint și una de bronz. În urmă cu două ediții, derulând banda, în Anglia, România s-a făcut remarcată cu un moment care a atras atenția și a ajuns la toate marile televiziuni ale lumii.

Florin Surugiu și-a cerut prietena în căsătorie la Cupa Mondială din Anglia, 2015

În urmă cu aproape opt ani, la 27 septembrie 2015, ”Stejarii” au întâlnit un colos al rugbyului, Irlanda, în fața căruia au cedat cu 10 la 44. Un moment special a avut loc la câteva minute după meci. Florin Surugiu a completat seara memorabilă cu cererea în căsătorie a iubitei sale, Alexandra, în fata colegilor de echipă și a câtorva sute de suporteri rămași pe stadion.

Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Florin Surugiu și-a amintit cu zâmbetul pe buze de momentul în care aleasa inimii i-a spus ”da” și i-a devenit soție. Deși calcă pe terenul de rugby și se transpune instant într-un luptător, Surugiu s-a emoționat teribil când s-a văzut pe impunătorul Wembley în genunchi, în fața Alexandrei.

Momentul a fost organizat temeinic, alături de câțiva colegi, printre care Florin Vlaicu, selecționer și un kinetoterapeut, iar acesta din urmă chiar i-a ținut ascuns inelul lui Florin Surugiu. S-a emoționat puternic în momentul în care s-a văzut în fața faptului împlinit, după unul dintre cele mai importante meciuri din carieră și care l-a consumat teribil.

Chiar dacă pe teren își păstrează sângele rece și nu lasă să-i scape vreun detaliu, având concentrarea unui pușcaș din trupele speciale, Surugiu a fost pătruns de emoție în, poate, cea mai importantă partidă a vieții. Inițiativa sa a fost un moment emblematic al Cupei Mondiale din Anglia, din 2015, imaginile rulând peste tot în lume.

Florin Surugiu, momentul Cupei Mondiale de rugby din 2015

Florin Surugiu și-a spus trăirile în emisiunea Poveștile Sport.ro, iar cei doi copii pe care îi are cu Alexandra încep să conștientizeze ”nebunia” care l-a mânat pe tatăl lor într-o zi foarte importantă și care a concentrat toată suflarea rugbistă a României. Este o zi specială 27 septembrie și din altă privință, când a avut loc evenimentul-surpriză, acum soția lui Florin Surugiu fiind născută chiar în respectiva zi.

”Am cerut-o de soție la meciul cu Irlanda. Am văzut grupa după tragere, datele când au fost programate meciurile. Pe 27 septembrie e ziua Alexandrei și s-a nimerit să jucăm cu Irlanda, pe Wembley, un stadion special, am spus că trebuie să o fac, aveam oricum de gând să o cer. Am zis că e cel mai bun moment, toate s-au aliniat pentru mine.

Avea lacrimi în ochi atunci, nu se aștepta, era emoționată. Era în tribună, am complotat cu câțiva colegi. Am complotat cu soția unui coleg, era la meci. M-a luat tremuratul de când am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea, nici nu știam cum o să reacționez. Mai știau Florin Vlaicu, cu care stăteam în cameră, antrenorul și un kinetoterapeut. I-am dat lui să țină inelul, i-am spus că vreau să o cer pe Alexandra. Mi-a zis, ’cum, acum, după meci?’. ’Da, te rog să fii în preajma mea, să fii lângă mine’.

Părinții nu știau, au aflat de la știri. A fost un bum pe tot mapamondul, au aflat toți, frații mei, părinții, prietenii. Copiii au văzut și ei ce s-a întâmplat apoi, se mai uită pe Youtube și îi spun soției: ’Uite, mami, de la Cupa Mondială, când te-a cerut tata’.

Familia e cea mai importantă, mai ales pentru sportivi, pentru că trebuie să fie unită. Noi suntem mult timp plecați, cantonamente, luni de zile. Și când sunt la Steaua, la club, am antrenamente dimineața, seara, este un job full-time! Trebuie să găsești înțelegere. Dacă familia nu-ți e aproape, îți e greu.

Soția are mereu emoții, la toate meciurile, îi e frică să nu mă lovesc. Au fost momente când mi-am luat comoție cerebrală, m-am lovit în barbă și a trebuit să mă ia salvarea de la stadion. Numai în locul ei să nu fii!”, a spus Florin Surugiu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

România a jucat al doilea meci de la Cupa Mondială 2015 la 27 septembrie, în fața unei asistente record. 89.267 de spectatori au umplut până la refuz tribunele de pe Wembley.

Imaginile de la finalul partidei au fost preluate de multe publicații importante de sport din toată lumea, printre care Fox Sports și BBC.

Programul României în Grupa B

Grupa B: Africa de Sud, Irlanda, Scoţia, Tonga, România

Programul meciurilor:

Irlanda - România - 9 septembrie, ora 16:30

Africa de Sud - Scoţia - 10 septembrie, ora 18:45

Irlanda - Tonga - 16 septembrie, ora 22:00

Africa de Sud - România - 17 septembrie, ora 16:00

Africa de Sud - Irlanda - 23 septembrie, ora 22:00

Scoţia - Tonga - 24 septembie, ora 18:45

Scoţia - România - 30 septembrie, ora 22:00

Africa de Sud - Tonga - 1 octombrie, ora 22:00

Irlanda - Scoţia - 7 octombrie, ora 22:00

Tonga - România - 8 octombrie, ora 18:45

