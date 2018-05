Ce s-a gasit la bordul celebrei corabii "San Jose", scufundata acum 300 de ani! Valoreaza 17 MILIARDE de dolari

Descoperire uluitoare in largul Columbiei.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Descoperire de senzatie in apele de langa Columbia. Celebra corabie San Jose, perla coroanei Spaniei acum 300 de ani, a fost gasita zacand pe fundul oceanului, la peste 600 de metri adancime.

Aceasta a fost scufundata in 1708, alaturi de mai multe corabii apartinand Spaniei, dupa ce convoiul a fost interceptat de mai multe corabii apartinand Angliei. Corabia a fost atacata si scufundata alaturi de cei 600 de marinari ce erau la bord.

Mai multe tari au cautat de-a lungul timpului corabia in apele de langa America de Sud, insa in cele din urma aceasta a fost localizata langa Cartagena, Columbia. Corabia continea, in momentul plecarii din port pentru ultima data, lingouri, monezi si bijuterii de aur si argint in valoare de 11 milioane de pesos la acea vreme.

Expertii estimeaza ca valoarea actuala a epavei este de 17 miliarde de dolari, pe langa materialele pretioase avute la bord, aceasta avand si o mare valoare istorica.

Singura problema pentru experti este scoaterea de pe fundul oceanului a corabiei, adancimea de 600 de metri fiind dificila, singura varianta fiind interventia cu mai multe submarine speciale.