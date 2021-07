Caz socant: o influencerita de 23 de ani a murit dupa ce a vrut sa se opereze pentru un tratament! Dezvaluiri ireale: cine a operat-o

O influencerita de 23 de ani si-a gasit sfarsitul intr-un mod neasteptat.

Odalis Santos Mena (23 ani) era o influencerita cunoscuta din Mexic, insa a murit in urma unei operatii. Fata voia sa rezolve cat mai rapid problema de hiperhidroza pe care o avea. Odalis transpira abundent, iar pentru asta a vrut sa isi faca un tratament, prin care urma sa isi reduca sudoarea permanent, la fel si mirosul neplacut si parul din zona axilei.

Insa totul s-a incheiat tragic, dupa ce fata a facut complicatii. Odalis a mers in Guadalajara, pentru a isi face prima sedinta, iar printre efectele secundare se afla amortelile, umflaturi, vanatai si sensibilitate in zonele tratate, deoarece transpiratia si glandele sunt indepartate prin energie termica, anunta Marca.

Pentru o astfel de procedura, este necesara anestezia, iar de acolo au pornit complicatiile. Inainte de a-si pierde viata, fata a impartasit cu urmaritorii sai un clip in care una dintre angajatele clinicii explica pas cu pas intreaga procedura. Probemele fetei au pornit de la anestezie.

Sursa citata anunta ca 'Letra Fria' informeaza ca in presa din Mexic au aparut detalii conform carora fata ar fi fost intampinata de muncitori ai clinicii, care au dus-o intr-o camera, acolo unde urma sa i se faca tratamentul, iar acolo, o persoana care nu era anestezist, i-ar fi facut injectia, moment in care fata a intrat in stop cardio-respirator. Mexicanii informeaza ca Odalis nu a fost tratata de medici, ci de muncitorii clinicii.

Autoritatile au demarat o investigatie.