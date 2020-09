Caz socant in industria filmelor pentru adulti! Actrita de 24 de ani a murit in somn la doar cateva luni dupa ce s-a retras

Zoe Parker (24 ani) a fost gasita decedata in casa.

Fosta actrita de filme pentru adulti si-a inceput cariera in 2014 si a renuntat in urma cu cateva luni pentru a fi mai aproape de familia ei, in Texas.

Tanara a murit in somn, la doar 24 de ani, iar cauza mortii nu a fost inca stabilita, anunta Daily Star. Zoe era fericita dupa ce tocmai se logodise si anuntase ca este pregatita sa inceapa o viata noua, alaturi de logodnicul sau.

Un apropiat al fetei a declarat ca a vorbit cu ea chiar cu o seara inainte sa moara si tanara parea mai fericita ca niciodata pentru viata pe care o ducea.