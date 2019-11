Castiga 250 000 de euro pe an pentru pozele cu aceasta peruca de BUNICUTA pe cap! Cum arata in realitate aceasta femeie

Face bani buni in fiecare an dintr-o idee nebuna!

Alexas Morgan pozeaza in 'bunicuta sexy'. :) Asta ii aduce peste 250 000 de euro in fiecare an numai din contul de Instagram. Tanara imbina postarile amuzante cu cele in care isi arata formele. Fiecare postare ii aduce aproximativ 2500 de euro!



Modelul are si un site pe care fanii pot plati 10 euro lunar pentru poze zi clipuri exclusive. Morgan, stabilita la Florida, are fani din Argentina, Spania, China sau India.

