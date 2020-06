"BLAT" de 1 milion de euro! O fosta iubita a lui Adi Mutu si-a trimis mama la INCHISOARE. Ce-a "primit" in schimb

Super-modelul de origine israeliana Bar Refaeli (35 de ani), despre care s-a spus ca a avut in trecut o scurta idila cu Adrian Mutu, a finalizat cu o intelegere amiabila procesul in care a fost acuzata de evaziune fiscala.

Pentru ca in perioada 2006-2011 nu si-a declarat unele venituri si s-a sustras de la plata taxelor in tara natala, frumoasa Bar si mama sa (care i-a fost manager) au intrat in atentia procurorilor. Acestia au avut nevoie de mai multi ani pentru a instrumenta dosarul, iar in cele din urma au beneficiat si de bunavointa celor doua vinovate, care si-au recunoscut erorile.

Astfel, Bar Refaeli si mama sa, Tzipi Levine, au venit cu o propunere care sa fie in "avantajul" ambelor parti. Pentru ca fiica sa tocmai a nascut la inceputul anului (al treilea copil al israeliencei cu conationalul Adi Ezra), Tzipi a acceptat sa mearga ea dupa gratii, pentru o perioada de 1 an si 4 luni.

In schimb, fotomodelul va ramane acasa pentru a-si face indatoririle de mama, dar va baga mana adanc in buzunare, fiind pusa sa plateasca statului o amenda de aproape 1 milion de euro. De asemenea, pentru a-si spala pacatele, Bar Refaeli va face si 9 luni de munca in folosul comunitatii.

Conform presei italiene, intre Bar Refaeli si Adi Mutu s-a infiripat la un moment dat o idila, pe vremea cand "Briliantul" facea furori in Serie A. Ulterior, incepand din 2005, israelianca a fost implicat intr-o relatie extrem de mediatizata cu celebrul actor Leonardo Di Caprio.