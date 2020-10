Asta e cel mai MIC oras din Romania! Are o populatie mai mica decat multe dintre satele de la noi. Sigur ai auzit de el, dar nu-ti imaginai ce record detine

Nu e agitatie pe strazi, dar nici ca oamenilor le-ar pasa de asta! :)

Baile Tusnad e orasul din Romania cu cea mai mica populatie! Oraselul din Harghita are doar 1600 de locuitori, conform statisticilor nationale. Situat in sudul depresiunii Ciucului, Baile Tusnad este o statiune balneara recunoscuta la nivel european.

Cel mai probabil, statiunea a fost fondata in 1842, dupa ce vindecarea miraculoasa a unui fiu de cioban a atras atentia asupra proprietatilor pe care le au apele minerale din zona. La Baile Tusnad s-a infiintat o companie de exploatare a aperlor minerale in 1845. Baile au fost distruse in anul 1849, apoi reconstruite incepand cu 1952. La Baile Tusnad, oamenii se trateaza de afectiuni cardiovasculare, ale sistemului nervos, boli digestive sau endocrine.

Majoritatea locuitorilor din Baile Tusnad sunt de etnie maghiara, aproape 90%. In 1941, in oras traiau doar 3 romani din totalul de 724 de locuitori.



Conform recensamantului din 2011, Baile Tusnad avea o populatie de 1641 de locuitori. In topul celor mai mici localitati din tara, Tusnadul e urmat de Nicet (Bihor) - 2165 de locuitor si de Solca (Suceava) - 2188 de locuitori.